A23: BMW-Fahrer raste Polizei davon - Passanten in Lebensgefahr gebracht

Ein Pkw-Lenker ist Montagnachmittag vor der Wiener Polizei geflüchtet, mit Höchstgeschwindigkeiten nicht nur über Stadtautobahnen, sondern auch durch Gassen gerast und hat dabei mehrere Menschen in Lebensgefahr gebracht.

BMW-Fahrer fuhr 100 km/h schneller als erlaubt

Flüchtender Pkw-Lenker brach diverse Verkehrsregeln: 31 Delikte

"In dieser Zeit missachtete der Lenker sämtliche Sperrlinien, befuhr den Pannenstreifen und führte immer wieder gefährliche Überholmanöver durch", so der Sprecher. Auf der A2 Richtung Wien verließ der österreichische Staatsbürger die Autobahn über eine Betriebsausfahrt. Die Verfolgung verlagerte sich ab da in den Bezirk Liesing. "Im Stadtgebiet durchfuhr der Mann diverse Gassen mit bis zu 115 km/h - bei erlaubten 30 km/h", so Verhnjak.