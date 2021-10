A22: Tunnel Kaisermühlen nach Unfall mit Biker gesperrt

Samstagvormittag musste der Tunnel Kaisermühlen auf der A22 nach einem schweren Unfall rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Es kam zu umfangreichen Staus.

Im Tunnel Kaisermühlen auf der A22 (Donauuferautobahn) hat sich am Samstagvormittag in Fahrtrichtung Stockerau ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer ereignet, berichtete Harald Lasser vom ÖAMTC am Samstag der APA.