A22: Sperre des Wiener Kaisermühlentunnels früher aufgehoben

Das wird so manchen Autofahrer wohl freuen: Die Sperre des Wiener Kaisermühlentunnels auf der A22 ist früher aufgehoben worden.

Die Sperre des längsten Autobahntunnels in Wien, dem Kaisermühlentunnel auf der Donauuferautobahn (A22), ist am Sonntagvormittag vorzeitig wieder aufgehoben worden. Sie war bis 16.00 Uhr angekündigt gewesen, laut Informationen des ÖAMTC waren die Arbeiten jedoch schon früher fertig geworden. Im Tunnel wurde die Steuerung erneuert, weshalb er am vergangenen und aktuellen Wochenende ab Freitagabend gesperrt war. Das führte zu Staus und Verzögerungen auf den Umleitungsstrecken.