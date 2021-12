À la Carte - Freiheit geht durch den Magen: Kritik und Trailer zum Film

Frankreich zu Beginn der Französischen Revolution. Manceron ist ein begabter Koch und steht im Dienst des Herzogs von Chamfort, der stolz auf dessen kulinarischen Künste ist. Denn das Ansehen eines Adelshauses hängt vom Niveau seiner Tafel ab. Als Manceron bei einem des üppigen Banketts jedoch eine neue Kreation aus Kartoffeln und Trüffeln präsentiert, kostet ihm das seine Stellung.

A la Carte! Freiheit geht durch den Magen: Kurzinhalt zum Film

Eric Besnard ist hierzulande vor allem mit "Birnenkuchen mit Lavendel" (2016) bekannt geworden. Diesmal wollte der 57-Jährige eine Geschichte über die Besonderheit Frankreichs drehen. Er habe sich gefragt, was die Identität Frankreichs ausmache, sagte er in einem Interview der dpa. Er habe zunächst an die Aufklärung gedacht, dem Zeitalter der Vernunft. Bei seiner Arbeit sei er dann aber über die Entstehung der ersten Restaurants gestolpert.

À la Carte - Die Kritik



Die opulenten Szenenbilder erinnern an herrliche Mahlzeitstillleben der Renaissance. Die französischen Starköche Thierry Charrier und Jean-Charles Karmann haben dafür gesorgt, dass es in der Küche von Manceron auch so zugeht wie vor über 200 Jahren. Dabei haben beide tief in historische Kochbücher geschaut.