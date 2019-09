Designmarkt Edelstoff lädt zur Oktober Edition 2019

Bereits zum 19. Mal findet im Oktober 2019 der Designmarkt Edelstoff statt und bietet wieder einzigartige Fundstücke und ausgefallenes Design vom Feinsten für jeden Geschmack.

Der Designmarkt Edelstoff gibt Einblicke und stellt eine Auswahl an Highlights aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Mode, Schmuck, Kosmetik und Genuss vor. Die Faszination für Ästhetik brachte das Gründerinnen-Duo Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer 2012 zusammen. Aus der persönlichen Leidenschaft ist für die beiden ein Manifest geworden, das sie mit anderen teilen wollten.

Nachhaltigkeit und Qualität treffen Ästhetik

„Ein wichtiger Aspekt, der ebenfalls zum Erfolg vom Designmarkt Edelstoff beiträgt sind die wechselnden Ausstellerinnen und Aussteller. So gibt es auch heuer wieder für alle etwas Neues zu entdecken“, so das Power-Duo Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer.

Blogger-Vintage-Flohmarkt beim Designmarkt Edelstoff

An beiden Tagen bieten angesagte BloggerInnen allen Mode-Interessierten ihre Schätze aus dem Kleiderschrank, zu Flohmarkt-Preisen, an. Unter anderem mit dabei Mother’s finest, Des & Jen, Julietta Mademoiselle, The Ladies uvm.. Welche stylischen Stücke die Influencer beim Designmarkt Edelstoff dabei haben werden, wird allerdings noch nicht verraten.