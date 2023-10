96-Jährige in Wien-Döbling wurde Opfer von Trickbetrügern

Am Nationalfeiertag haben Trickbetrüger von einer 96 Jahre alten Frau in Wien-Döbling Geld und Wertgegenstände erbeutet.

Sie behaupteten am Telefon, dass der Sohn einen Verkehrsunfall hatte und in Untersuchungshaft sitze, die Frau könne ihn mittels Kaution freikaufen. Die 96-Jährige übergab Geld im sechsstelligen Bereich undSchmuck an einen Verdächtigen, der sich davon machte. Als sie ihren Sohn schließlich anrief, wurde klar, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

96-Jährige in Wien-Döbling erhielt Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin des "Amtsgerichts"

Wiener Polizei warnt vor derartigen Anrufen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Anrufen. Sollte telefonisch Geld gefordert werden, sofort auflegen. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen oder Angebote eingehen werden, so der Tipp der Kriminalprävention. "Vermeintliche" Verwandte sollten unverzüglich unter der bekannten Telefonnummer zurückgerufen werden. Lassen Sie in Ihr Haus oder ihre Wohnung niemanden, den Sie nicht kennen, so die Polizei. Im Fall des Falles sollte das Aussehen der Person für eine spätere Beschreibung sowie wenn möglich Autokennzeichen und Marke des vermutlichen Täterfahrzeugs notiert werden.