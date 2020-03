94-jährige Coronavirus-Infizierte in Wien gestorben

Eine 94-jährige Wienerin ist am Donnerstag dem Coronavirus erlegen. Es ist der vierte bestätigte Todesfall durch das Virus in der Bundeshauptstadt.

In Wien ist am Donnerstag eine 94 Jahre alte Frau durch das Coronavirus ums Leben gekommen. Es handelte sich um den vierten bestätigten Todesfall durch die Infektionskrankheit, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, zur APA. Die Frau litt demnach an Vorerkrankungen und hatte einen allgemein schlechten Gesundheitszustand.