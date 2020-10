92-Jähriger in Wien-Favoriten Handtasche entrissen: 2.000 Euro für Hinweise

Bereits Mitte September wurde eine 92-jährige Frau in Wien-Favoriten Opfer eines sogenannten Bank-Anschlussraubs. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter und hat eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am 15. September 2020 gegen 12.25 Uhr in der Bürgergasse in Wien-Favoriten einer Frau (92) unter Gewaltanwendung die Handtasche geraubt zu haben. Das Opfer hatte zuvor in einer Bank Bargeld behoben, dort dürfte sie von dem Mann bereits beobachtet worden sein.