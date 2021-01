91 Prozent der Schulen wollen günstige Laptops

91 Prozent der AHS-Unterstufen, Mittel- und Sonderschulen wollen im Herbst 2021 stark vergünstigte bzw. kostenlose Laptops oder Tablets bekommen.

Das gab das Bildungsministerium in einer Aussendung nach Ende der Anmeldefrist bekannt. Im Burgenland wollen sogar alle in Frage kommenden Schulen bei der Aktion mitmachen, in Salzburg 98 Prozent. Demgegenüber interessierten sich in Vorarlberg nur 73 Prozent für die Initiative. Die anderen Bundesländer liegen in etwa im Schnitt.