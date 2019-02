91. Oscars: Die ersten "Presenter" wurden bekannt gegeben

Bei der 91. Oscar-Verleihung werden unter anderem Chris Evans, Jennifer Lopez, Daniel Craig und Brie Larsen Trophäen austeilen.

Drei Wochen vor der Oscar-Vergabe hat die Filmakademie die ersten Star-“Presenter” bekanntgegeben. Unter anderem sollen Bond-Darsteller Daniel Craig und die Oscar-Preisträgerinnen Whoopi Goldberg, Brie Larson und Charlize Theron dabei helfen, die Trophäen auszuhändigen, wie die Oscar-Akademie am Montag mitteilte. Die Trophäen werden am 24. Februar (MEZ 25.2.) in Los Angeles zum 91. Mal vergeben.