91. Oscars: Die acht Nominierten der Kategorie "Bester Film"

Die 91. Oscars rücken näher und damit auch die Frage, welcher der acht Nominierten in der Kategorie Bester Film den Goldjungen mit nach Hause nimmt. "Roma" von Alfonso Cuaron und "The Favourite" von Yorgos Lanthimos führen mit jeweils zehn Nominierungen insgesamt.

“Roma” ist auch Favorit in der Königskategorie, aber “Green Book” oder “A Star is Born” könnten ihm die Auszeichnung streitig machen.

Roma

Alfonso Cuaron (57) hat den zweiten Directors Guild Award (eine Gewerkschaft von Film-, Fernseh- und Werberegisseuren) seiner Karriere für “Roma” abgeholt und damit seinen Favoritenstatus ausgebaut. Vor fünf Jahren erhielt der Mexikaner den gleichen Preis für “Gravity”, bevor er bei den Oscars gewann – allerdings nicht Best Picture. Für viele Experten ist sein Schwarz-Weiß-Drama über eine Arbeiterin (Yalitza Aparicio) im Mexiko der 1970er-Jahre wegen seiner Authentizität und Intensität ein ehrwürdiger Favorit. Gewinnt “Roma”, dann wäre es der erste nichtenglischsprachige Film, der in der 91-jährigen Geschichte der Academy Awards den Oscar für den besten Film mit nach Hause nimmt. Es wäre auch ein Wendepunkt für die Filmbranche, denn es wäre der erste beste Film, der von einem Online-Streaming-Service produziert wurde, nämlich Netflix.

Green Book

A Star is Born

Obwohl das vierte Remake von “A Star is Born” früher Spitzenreiter war, konnte das Drama noch fast keinen einzigen bedeutenden Preis gewinnen. Bei den Directors Guild Awards erhielt Bradley Cooper (44) weder den Preis für die Beste Regie (ging an Alfonso Cuaron), noch den Preis für das Beste Regiedebüt (ging an Bo Burnham für “Eighth Grade”). Schwer zu sagen, was mit diesem einstigen Liebling passiert ist, aber “A Star is Born” wurde acht Mal nominiert und die Academy hat ein Faible für Filme über die Unterhaltungsindustrie. Damit bleibt die Liebesgeschichte um einen aufstrebenden Popstar und ihren Mentor ein Anwärter.