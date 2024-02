Ein Wohnungsbrand in Wien forderte ein Todesopfer.

91-Jährige bei Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf gestorben

Montag-Morgen ereignete sich ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf. Dabei kam eine 91-Jährige ums Leben.

Neben der Polizei wurden auch die Berufsfeuerwehr Wien und mehrere Teams der Wiener Berufsrettung bei dem Wohnungsbrand in der Anton-Bosch-Gasse in Wien-Floridsdorf zur Hilfe gerufen. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer erfolgreich mit einer Löschleitung.

91-Jährige verstarb bei Wohnungsbrand noch am Einsatzort

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie die 91-jährige Mieterin, die von ihnen aus dem Gebäude gerettet wurde. Leider verstarb die Frau noch am Einsatzort. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben einen technischen Defekt als Ursache für den Brand festgestellt.