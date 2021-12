91-Jährige wurde Opfer von Betrügern in Wien: Bargeld und Schmuck von Bank geholt

Für falsche Polizisten hat eine 91-jährige Frau in Wien-Wieden ihre gesamten Ersparnisse und fast all ihre Wertgegenstände von der Bank geholt.

Die Trickbetrüger kassierten bei der Pensionistin laut Polizeisprecherin Barbara Gass in großem Stil ab: Ein Betrag im unteren sechsstelligen Bereich und wertvoller Schmuck sind weg. Der Frau kam die Aktion der Täter zu spät komisch vor, sie alarmiert die Polizei erst nach der Übergabe.

Falsche Polizisten betrogen 91-Jährige in Wien-Wieden

Gegen 9.30 Uhr hatte eine Frau mit deutschem Akzent sich bei der Frau gemeldet, die im Bereich Rechte Wienzeile wohnt. Die Unbekannte behauptete, sie sei Polizistin und es hätte eine Einbrecherbande in der Nähe der 91-Jährigen einige Coups verübt. Ihre Wohnung stünde auch auf einer Liste der Kriminellen und sei bald an der Reihe. Die falsche Polizistin wies die alte Frau an, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände von der Bank zu holen und einem Polizei-Kollegen zu übergeben, der sie zuhause aufsuchen werde.