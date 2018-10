91-Jährige in Wien-Penzing mit Holzscheit erschlagen: Mordprozess gegen 20-Jährigen

Ab Mittwoch muss sich ein 20-jähriger Mann wegen Mordes vor Gericht verantworten. Er soll am 23. Jänner 2018 eine 91-jährige Frau in Wien-Penzing mit einem Holzscheit und einem Hammer erschlagen haben.

Schwester des Angeklagten soll 91-Jährige bestohlen haben

Die betagte Frau war in dem Haus, in dem sie lebte, gut vernetzt. Zu ihren Kontaktpersonen zählte auch die Schwester des 20-Jährigen, der sie im Vorjahr zunächst mit 100 Euro aus einer finanziellen Klemme half. Im Oktober soll die Schwester dann bei einem Besuch in der Wohnung der 91-Jährigen ein auf einem Tisch deponiertes Sackerl mit 1.600 Euro gesehen haben. Die Pensionistin hatte gerade ihre Rente ausbezahlt bekommen.