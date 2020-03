90 Prozent der Wiener Kassenordinationen haben geöffnet

In Wien hatten am Montag noch mehr als 90 Prozent der Kassenordinationen geöffnet. Die Frequenz war dabei laut Ärzteaussagen sehr unterschiedlich.

Am Montag (16. März) hatten in Wien offenbar mehr als 90 Prozent der Kassenordinationen niedergelassener Ärzte Betrieb. Das haben die Wiener Ärztekammer und die Sozialversicherung erhoben. Die Patientenfrequenz war allerdings von Praxis zu Praxis sehr unterschiedlich.

Analyse des "Steckverhaltens" im E-Card-System

"Wir haben gemeinsam mit der Sozialversicherung die E-Card-Steckungen am Montag, 16. März 2020, überprüft und in Relation mit den Steckungen der Vorwoche gesetzt. Dabei hat sich herausgestellt, dass über 90 Prozent der Vertragsärzte/Vertragsgruppenpraxen geöffnet und Patienten betreut hatten. Die niedergelassene Versorgung in Wien ist somit gesichert", schrieb die Wiener Ärztekammer am Mittwoch ihren Mitgliedern in einem E-Mail.