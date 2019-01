90.000 neue B-Führerscheine im Jahr 2018 erworben

Knapp 90.000 Pkw-Lenkberechtigungen wurden in Österreich im Jahr 2018 erworben. Gegenüber 2017 gab es somit kaum eine Veränderung.

In Österreich sind 2018 knapp 90.000 Pkw-Lenkberechtigungen ausgegeben worden. In dieser Zahl sind neben den neu erworbenen B-Führerscheinen auch Umschreibungen ausländischer Führerscheine enthalten. Gegenüber 2017 ist die Zahl praktisch unverändert geblieben. Das berichtete die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Donnerstag in einer Aussendung.