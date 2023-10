"9 Plätze - 9 Schätze": Wien schickt das Palmenhaus Schönbrunn ins Rennen

Bei der bereits zehnten Ausgabe von "9 Plätze - 9 Schätze" ist Wien mit dem Palmenhaus Schönbrunn dabei. Auch die Auswahl der anderen Bundesländer für das ORF-Format wurde heute bekannt gegeben.

Dort rittern sie gegen den burgenländischen Eisenberg, Hardegg in Niederösterreich, die Burg Landskron in Kärnten, den steirischen Himmelsberg und den Spullersee in Vorarlberg. Die Auswahl für das Finale am 26. Oktober wurde heute bekannt gegeben.

Zehn Jahre "9 Plätze - 9 Schätze": Rückblick auf die Gewinner

Im Vorjahr waren bis zu 1,074 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 32 Prozent mit dabei, als das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark das österreichweite Rennen machte. Seine Vorgänger waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Roten Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020) und der Wiegensee in Vorarlberg (2021).