9-Jähriger nach Fenstersturz in Wien-Favoriten schwer verletzt

Am Sonntagabend stürzte in Wien-Favoriten ein 9-jähriger Bub beim Spielen aus einem Fenster im 3. Stock und zog sich schwere Verletzungen zu.

Wie die Polzei am Montag in einer Aussendung mitteilte, stürzte am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr ein 9-jähriger Bub beim Spielen aus einem Fenster in der Gellertgasse in Wien-Favoriten. Bei dem Sturz aus dem 3. Stock erlitt der Bub schwere Verletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Bub befindet sich nicht in Lebensgefahr.