Am Sonntag wurden in Österreich 891 Corona-Neuinfektionen gemeldet. ©APA/AFP

891 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Auch am Sonntag bleiben die täglichen Neuinfektionen hoch: In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich erneut 891 Corona-Infektionen registriert.

Bisher gab es in Österreich 668.732 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.756 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 649.417 wieder genesen. Derzeit befinden sich 225 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 55 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern



Burgenland: 18

Kärnten: 41

Niederösterreich: 151

Oberösterreich: 155

Salzburg: 48

Steiermark: 109

Tirol: 65

Vorarlberg: 39

Wien: 265