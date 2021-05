Die Coronazahlen in Österreich sinken weiter.

887 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Nach dem gestrigen Feiertag sinken die Corona-Zahlen in Österreich weiter. Am Freitag wurden nur 887 positive Tests gemeldet. 211 Neuinfektionen gab es in Wien, fünf Bundesländer hatten sogar nur zweistellige Infektionszahlen.

Dass die Coronazahlen nach Wochenenden und Feiertagen stets immer etwas niedriger sind, ist bekannt. In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich nur 887 positive Corona-Tests gezählt - die Tendenz zeigt somit weiter nach unten. Erstmals seit sechs Monaten gab es auch unter 1.000 Hospitalisierte.

Corona-Zahlen in den Bundesländern

Burgenland: 17

Kärnten: 70

Niederösterreich: 114

Oberösterreich: 132

Salzburg: 34

Steiermark: 149

Tirol: 81

Vorarlberg: 79

Wien: 211

Elf Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 14,9, das sind 104 Todesfälle in einer Woche. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.455 Tote in Österreich gefordert, 117.5 pro 100.000 Einwohner.

Nur knapp 35.000 Coronatests

Die Positiv-Rate der 34.806 PCR-Tests betrug 2,5 Prozent. Der 24-Stunden-Wert liegt über dem Wochenschnitt von 1,6 Prozent, jedoch liegt der Wochenschnitt der Testungen auch bei 60.000.