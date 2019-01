88-Jährige in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausgetrickst: Frau übergab Bargeld an falsche Polizisten

In den letzten Monaten kam es zu einem Anstieg an Betrugsfällen durch den Neffen- bzw. Kautionstrick. Am Samstag wurde eine Frau in Wien 15 ebenfalls Opfer eines Betruges.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten in den letzten Wochen und Monaten einen Anstieg von Betrugsfällen durch den Neffen- bzw. Kautionstrick verzeichnen. Neben vielen versuchten Straftaten, kam es auch zu vollendeten Betrugshandlungen.

Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Frau übergibt Bargeld an falsche Polizisten Falsche Polizisten haben am vergangenen Wochenende eine Pensionistin in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus betrogen. Nach Angaben von Polizeisprecher Patrick Maierhofer übergab die 88-Jährige einen fünfstelligen Betrag an die Betrüger.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang davor, dass Trickbetrüger sich in jüngster Zeit immer häufiger am Telefon als Polizisten ausgeben. Sie stellen Zahlungsforderungen, weil Verwandte oder Bekannte in einen Verkehrsunfall verwickelt oder festgenommen worden wären. Teilweise wurden die Opfer auch vor einem bevorstehenden Einbruch gewarnt, um ihnen Geld zu entlocken.