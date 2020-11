Am Sonntag wurden in Wien 871 Neuinfektionen registriert.

871 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Wien

Am Sonntag wurden in Wien 871 Corona-Neuinfektionen in Wien registriert. Die Zahl der Neuinfektionen ist damit etwas gesunken.

Die Zahl jener Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden ein positives Testergebnis erhalten haben und damit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist etwas gesunken: Es wurden 871 neue Fälle eingemeldet, wie aus den am Sonntag veröffentlichen Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht. Wobei anzumerken ist: An Wochenenden sind die Zahlen stets niedriger, da Labore weniger Testergebnisse einmelden.

32.473 Infektionen in Wien bisher insgesamt

Bisher wurden in Wien insgesamt 32.473 Coronavirus-Infektionen registriert. Überdies sind seit Samstagfrüh vier Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben. Es handelt sich um eine 74-jährige Frau und drei Männer zwischen 79 und 94 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 343 Todesfälle aufgrund von Covid-19 erfasst.

Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 9.310 Menschen. Dabei zeigt sich ein deutlicher Anstieg innerhalb von 24 Stunden (Samstag: 8.874). Wieder gesund sind 22.820 Personen.

Am gestrigen Samstag wurden 7.972 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in der Bundeshauptstadt 635.130 Tests durchgeführt.