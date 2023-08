Tödlicher Badeunfall beim Kuchelauer Hafen in Wien.

Tödlicher Badeunfall beim Kuchelauer Hafen in Wien. ©APA/EVA MANHART

Tödlicher Badeunfall beim Kuchelauer Hafen in Wien. ©APA/EVA MANHART

all

all

self

self

87-Jährige bei Badeunfall in Wien-Döbling gestorben

Am Dienstag ging eine 87-Jährige beim Schwimmen im Kuchelauer Hafenbecken in Wien-Döbling unter. Die Leiche wurde am Mittwochvormittag von der Berufsfeuerwehr Wien aufgefunden.

In Wien-Döbling war eine 87-jährige Frau am 22. August nach dem Schwimmen beim Kuchelauer Hafenbecken nicht mehr auffindbar. Eine Suchaktion der Polizei gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Wien und der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg blieb erfolglos.

Leiche bei Suchaktion in Wien-Döbling gefunden