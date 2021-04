86 Prozent der Coronainfizierten sind jünger als 64

Covid-19 ist in Österreich keine Erkrankung der alten Bevölkerung mehr. Mehr als 80 Prozent der Neuinfizierten sind unter 64 Jahre alt, 17 Prozent sogar unter 20 Jahre. Während der Altersschnitt der Erkrankten zu Anfang des Jahres noch bei 47 Jahren lag, liegt er nun bei 38 Jahren.

Das Gros der mit dem Coronavirus Infizierten betrifft die Gruppe der 20- bis 64-Jährigen, und insgesamt verjüngt sich das Alter der SARS-CoV-2-Positiven immer weiter. Aus den Bewertungskriterien der Corona -Ampelkommission für ihre Sitzung vom Donnerstag geht hervor, dass in der Kalenderwoche 14 bei den inzidenten Fällen rund 69 Prozent in die Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen fielen, etwa 17 Prozent waren jünger.

Coronainfizierte im Schnitt 38 Jahre alt

Dazu verjüngt sich das Alter der Infizierten weiter. Waren diese laut Ampelkommission in der Kalenderwoche zwei im Schnitt noch 46,7 Jahre alt, lag der Schnitt in der Kalenderwoche 15 nur mehr bei 38,3 Jahren. Umgekehrt wird die Corona-Pandemie in den Alters- und Pflegeheimen ein immer geringeres Problem. Dort könne seit Jahresbeginn ein "relevanter Rückgang" bei Neuinfektionen, aktiven Fällen und Clustern verzeichnet werden. Neben den Präventionsmaßnahmen führte die Kommission dies auf die "mittlerweile relativ hohe Durchimpfungsrate in dieser Bevölkerungsgruppe" zurück.