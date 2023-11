85-Jährige Opfer von Betrugsmasche durch vermeintliche Bankangestellte

Eine 85-jährige Frau in Wien-Meidling wurde in der verganenen Woche von einer vermeintlichen Mitarbeiterin der Bank telefonisch kontaktiert.

Angeblicher Polizist holte Wertgegenstände von 85-Jähriger ab

Kurz darauf erhielt die Frau einen Anruf von einer männlichen Person, die sich als Polizist ausgab und auf vermehrte Betrugsfälle in Bankfilialen hinwies. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde der 85-jährigen Frau geraten, ihren Bankschließfach zu leeren. Sie kam diesem Rat nach und der vermeintliche Polizist erschien kurz darauf an ihrer Wohnadresse, um ihre Wertgegenstände und Sparbücher abzuholen und in Verwahrung zu nehmen. Es stellte sich später heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Betrüger handelte. Ein Besucher der älteren Dame, der am Nachmittag vorbeikam, fand diese Vorgehensweise verdächtig und verständigte die Polizei.