84 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Ein kleines Plus gibt es im Hinblick auf Sieben-Tages-Inzidenz und die Corona-Neuinfektionen. Insgesamt wurde über weitere 84 neue Corona-Ansteckungen berichtet.

Plus bei aktiven Corona-Fällen

Auch die Zahl der aktiven Fälle ist nun ganz leicht um eine Person auf 1.727 angestiegen. In den Spitälern stieg die Zahl der Corona -Patienten ebenfalls. Im Krankenhaus müssen derzeit 128 Personen wegen einer SARS-CoV-2-Infektion behandelt werden, das sind um drei mehr als am Montag. 47 Menschen werden wegen Covid-19 auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg ebenfalls seit gestern um drei Patienten. Aufgerechnet auf die Woche sind es allerdings um zehn Patienten weniger.

Fünf Todesfälle sind seit Montag zu beklagen. In den vergangenen sieben Tagen sind 18 Menschen an oder mit Corona gestorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit seinem Ausbruch 10.718 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 120 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.