Am Dienstag ist es in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zu einem Brand gekommen, bei dem eine 83-Jährige gestorben ist.

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ist es zu einem Brand gekommen. Im Zuge der Brandbekämpfung der Berufsfeuerwehr Wien fanden die Einsatzkräfte eine Frau (83) in der Wohnung. Die Frau wurde durch einen Wiener Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Frau erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus

Im Krankenhaus ist die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Laut derzeitigen Ermittlungen dürfte der Brand mutmaßlich durch eine Zigarette entstanden sein. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, hat die Ermittlungen übernommen.