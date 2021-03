817 Coronavirus-Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle in Niederösterreich

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 817 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem gab es sieben weitere Todesfälle.

Das sind um 209 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist um sieben auf 1.530 gestiegen. 20.764 Kontaktpersonen befanden sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in Quarantäne, das bedeutet einen Anstieg um 686 gegenüber Montag.

Neu gebildet hat sich laut Angaben aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin ein Cluster in einem Flüchtlingsquartier im Bezirk Baden mit elf Fällen. Dabei handle es sich nicht um das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, hieß es. Ausgeweitet hat sich das Cluster bei einem Elektronikkomponentenhersteller im Bezirk Scheibbs, hier stieg die Zahl der Erkrankten um fünf auf 18. Mehr Infektionen gab es auch in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten-Land mit nun insgesamt 21 Fällen (plus drei). Auch beim größten Cluster in Niederösterreich - in der Justizanstalt Stein - wurde ein Anstieg verzeichnet, hier wurden am Dienstag 31 Erkrankte registriert.