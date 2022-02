80 Prozent der Wiener Firmen von Cybercrime betroffen

Am Dienstag, dem 8. Februar, ist der "Safer Internet Day". Rund 80 Prozent der Wiener Unternehmen sind von Cybercrime betroffen. Die Wirtschaftskammer gibt Tipps, wie man sich davor schützt.

Immer mehr Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sind von Cybercrime betroffen. In Wien haben rund 80 Prozent und damit vier von fünf dieser Betriebe schon Erfahrung mit dieser vergleichsweise neuen Kriminalitätsform gemacht, gab Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien, am Montag anlässlich des Safer Internet Day (8. Februar) zu bedenken.

"Cybercrime ist eine ernsthafte Bedrohung für KMU - also das Herz des Wirtschaftsstandortes Österreich", stellt Heimhilcher in einer Presseaussendung fest. KMU seien "angreifbarer, weil sie meist keine Ressourcen haben, eigene IT-Security-Abteilungen einzurichten."

Die Cyberkriminalität ist zuletzt förmlich explodiert. Österreichweit gab es 2021 36.000 Anzeigen, um mehr als ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Bezogen auf Wien wurde am häufigsten der betrügerische Datenverarbeitungsmissbrauch zur Anzeige gebracht. Dem will Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) mit dem neuen Portal onlinesicherheit.gv.at entgegenhalten. "Der Februar steht ganz im Zeichen des Safer Internet Day, und daher bieten wir auf dem Portal wertvolle Tipps und Informationen an", meinte Schramböck in einer Aussendung.