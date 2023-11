Am Dienstag wurde eine 80-jährige Frau in Wien-Donaustadt das Opfer einer Betrugsmasche mit einem "falschen Polizisten".

Die 80-jährige Frau in Wien-Donaustadt wurde von einer vermeintlichen Bankberaterin angerufen. Diese gab an, dass am Tag zuvor eine Person versuchte Geld von ihrem Konto zu beheben. Aufgrund dessen käme ein Kriminalbeamter, um die Frau zu den kriminellen Vorgängen zu befragen. Kurze Zeit darauf soll ein Mann zur Wohnung der 80-Jährigen gekommen sein, welcher sich als Polizist ausgab und sich mittels Dienstausweis legitimierte.