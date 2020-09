Am Freitagvormittag wurde eine 80-Jährige in Wien-Favoriten brutal überfallen. Ihr wurden zwei Halsketten, eine Uhr, der Einkaufswagen samt Geldbörse gestohlen.

Ein Krimineller ist am Freitagvormittag in Wien-Favoriten brutal gegen sein Opfer vorgegangen: Der 30 bis 35-Jährige packte die 80-Jährige gegen 10.45 Uhr am Braheplatz von hinten und nahm sie ihn den Schwitzkasten, wodurch die Seniorin kurz das Bewusstsein verlor, berichtete die Polizei am Samstag.