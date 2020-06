80-Jährige in Wien bestohlen: Fahndungsfotos des Tatverdächtigen

Einer 80-jährigen Frau wurde in Wien-Favoriten die Stofftasche gestohlen, in der sich ihre Geldbörse, ihre Bankomatkarte und die Bankomatkarte ihres Neffen befanden. Außerdem hatte die Dame die Codes in einem Dokument notiert, wodurch es dem Dieb möglich war, insgesamt drei Mal widerrechtlich Bargeld zu beheben. Die Polizei Wien veröffentlichte nun Fahndungsfotos des Verdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Zu dem Vorfall war es am 13. Februar 2020 in der Wienerbergstraße in Wien-Favoriten gekommen. Die widerrechtlichen Bargeldbehebungen wurden in Banken in Wien-Meidling getätigt.

Hinweise werden (auch anonym) vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57630 oder Durchwahl 57800 entgegen genommen.