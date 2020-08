80.000 Corona-Tests im Tourismus durchgeführt

Im Tourismussektor wurden in den letzten Wochen rund 80.000 Corona-Tests durchgeführt, mehr als 2.500 Betriebe nahmen am seit Anfang Juli laufenden Programm teil.

In der Tourismusbranche wurden bisher knapp 80.000 Corona-Tests in mehr als 2.500 Betrieben durchgeführt. Bis heute, Montag, wurden 79.249 Personen getestet, wie das Tourismusministerium mitteilte. Bisher nahmen 2.507 Tourismusbetriebe an dem Programm, das seit Anfang Juli läuft, teil.