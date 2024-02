79-Jährige in Wien-Rudolfsheim von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 79-Jährige am Donerstag zu, als sie beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen wurde.

Am 1. Februar kam es in der Löschenkohlgasse in Wien-Rudolfsheim gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 79-jährigen Fußgängerin.