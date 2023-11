Am Freitag wurde ein 78-Jähriger in Wien von einem falschen Polizisten um sein Geld gebracht.

Trickbetrüger nahmen 78-Jährigem in Wien-Wieden Geld ab

Weiters gab der vermeintliche Polizist an, dass ein Kollege den 78-Jährigen von zu Hause, dass abholen werde, um ihn zur Bank zu begleiten. Er soll seine Geldbestände beheben und anschließend an den Polizisten übergeben. Ebenso wie bei dem anderen Vorfall kam anschließend eine unbekannte Person nach dem Bankbesuch an die Wohnadresse des Opfers um die Bargeldbestände an sich zu nehmen. Der 78-Jährige übergab die Bargeldbestände. Die Schadenssummer befinden sich hier ebenfalls in einem höheren

fünfstelligen Bereich.