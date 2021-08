774 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag, dem 16. August wurden in Österreich 774 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Währenddessen stieg die Spitalsbelegung von 225 auf 250 Patienten an. Mehr Patienten gibt es auch auf Intensivstationen.

Mit 774 Coronavirus-Neuinfektionen ist in Österreich der höchste Montags-Wert seit mehr als drei Monaten gemeldet worden. Zuletzt waren es am 10. Mai mit 820 neuen Fällen noch etwas mehr gewesen. Außerdem steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten in Spitälern weiter an. Am Montag mussten um mehr als elf Prozent Erkrankte mehr als am Sonntag in Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt liegen nun 250 Menschen in Spitälern, um 25 mehr als am Sonntag.

Schwächster Impftag seit Ende Februar

Am Sonntag war der schwächste Impftag seit Ende Februar. Österreichweit wurden nur 6.642 Impfungen verabreicht, so wenig wie seit fast sechs Monaten nicht. Am 21. Februar - ebenfalls ein Sonntag und noch am Anfang der Impfkampagne - waren es 6.020 Stiche gewesen. Sehr niedrig ist weiterhin die Zahl der Erststiche - nur 584 Menschen sind gestern erstmals gegen das Coronavirus geimpft worden.

Zahl der Intensivpatienten steigt

Auf Intensivstationen wurden vier weitere Schwerkranke neu aufgenommen. Österreichweit benötigten nunmehr 59 Covid-19-Infizierte intensivmedizinische Betreuung. Wieder gestiegen ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz, sie betrug am Montag 66,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Montag gab es in Österreich 8.884 aktive Fälle, um 325 mehr als am Sonntag.