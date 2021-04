759 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Niederösterreich.

759 Corona-Neuinfektionen am Freitag in NÖ

Am Freitag wurden in Niederösterreich 759 Coronavirus-Neuinfektionen in Niederösterreich registriert. 1.550 Personen sind an den Folgen der Viruserkrankung verstorben.

In Niederösterreich sind am Karfreitag 759 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden, um 50 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist laut Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um zehn auf 1.550 gestiegen. 20.955 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne, um 319 mehr als am Tag zuvor.

Kaum Veränderung bei bestehenden Corona-Clustern

Wenig Veränderungen gab es am Freitag bei den bestehenden Clustern im Bundesland. In der Justizanstalt Stein stieg die Anzahl der Infektionen nach Angaben aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin um eine auf insgesamt 21. Die meisten Fälle wurden in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten-Land verzeichnet, hier gab es ein Plus um drei auf 26 Erkrankte.