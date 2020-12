754 neue Fälle in Wien: 24-Jähriger an Coronavirus gestorben

Am Mittwoch wurden 754 Corona-Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle vermeldet worden. Einer der Toten war erst 24 Jahre alt.

In Wien sind mit heutigem Donnerstag insgesamt 61.401 positive Coronavirus-Testungen registriert worden, wie der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mitteilte. Das sind 754 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in der Hauptstadt inzwischen 637. Das ist ein Anstieg um sieben Fälle, unter denen sich auch ein 24-jähriger Mann befindet.