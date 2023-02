75-Jährige bei Zimmerbrand in Wien-Währing gestorben

Samstagfrüh ist eine Frau bei einem Zimmerband in Wien-Währing ums Leben gekommen.

Eine Nachbarin bemerkte den Brandgeruch und verständigte die Einsatzkräfte. Die Wiener Berufsfeuerwehr löschte eineinhalb Stunden mit einer Löschleitung unter Atemschutz das Feuer. Die Frau in Wien-Währing konnte nur noch tot geborgen werden. Auch eine Katze verendete in den Flammen, berichteten Feuerwehr und Polizei am Sonntag. Die Wiener Brandermittler vom Landeskriminalamt untersuchen nun die Ursache für das Feuer.