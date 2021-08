75-Jährige bei Crash mit Motorrad auf Thaliastraße lebensgefährlich verletzt

Ein Unfall auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring hat eine lebensgefährlich verletzte 75-Jährige und einen schwer verletzten 27-Jährigen gefordert.

Zu einem schlimmen Unfall ist es am Sonntag auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring gekommen. Dort musste nach aktuellem Ermittlungsstand ein 27-Motorradfahrer eine Bremsung einlegen, als eine 75-Jährige die Straße betrat. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Der 27-Jährige stürzte demnach, sein Motorrad krachte mit der Frau zusammen. Die Konsequenz des Unfalls: Die Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt, der Motorradfahrer schwer. Beide kamen in ein Krankenhaus.