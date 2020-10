74-jähriger Wiener nach Messer-Attacke auf Polizisten vor Gericht

Am heutigen Dienstag muss sich ein 74-jähriger Pensionist vor Gericht verantworten. Er soll im Juni 2019 aus Eifersucht auf Polizisten losgegangen sein.

Ein völlig unbescholtener Pensionist muss sich heute, Mittwoch, wegen Mordversuchs vor Geschworenen verantworten, weil er am 29. Juni 2019 in Favoriten aus Eifersucht auf Polizisten losgegangen sein soll. Nachdem der Beschuldigte seit den frühen Morgenstunden Alkohol konsumiert hatte, geriet er wegen einer Banalität in Streit mit seiner Freundin. Diese hatte vor Jahren einmal eine Affäre mit einem Polizisten, weshalb der 74-Jährige die alarmierten Beamten attackieren wollte.