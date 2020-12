73-Jähriger verletzte Ehefrau: WEGA-Einsatz in Wien-Brigittenau

Am Freitagnachmittag nahm die WEGA einen 73-Jährigen in Wien-Brigittenau fest. Der Mann soll seine Ehefrau bedroht und auch verletzt haben.

Eine 69-Jährige Frau erstatte am 18. Dezember gegen 14.45 Uhr in einer Polizeiinspektion in Wien-Brigittenau gegen ihren Ehemann (73, Stbg.: Serbien) Anzeige.