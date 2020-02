73-Jähriger überraschte Einbrecher am Balkon seiner Wohnung in Wien

Ein 73-jähriger Mann hörte Montagabend in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf seltsame Geräusche. Als er im Wohnzimmer nachschaute, woher diese kamen, sah er jemanden auf seinem Balkon.

Der 73-Jährige ertappte am Montag gegen 20:00 Uhr am Balkon seiner Wohnung in der Pastorstraße einen unbekannten Mann, der gerade versuchte, über die Balkontüre in die Wohnung zu gelangen.