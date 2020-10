Die 73-Jährige wurde am Schutzweg erfasst.

73-Jährige in Wien-Liesing von Lkw erfasst und schwer verletzt

Am Montag wurde ein 73-Jährige auf dem Schutzweg in Wien-Liesing von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Sie wurde in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen.

Gegen 11.40 Uhr überquerte eine 73-jährige Frau bei Grünlicht den Schutzweg an der Kreuzung Ketzergasse/Liesinger-Flur-Gasse in Wien-Liesing.

Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 27-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Sattelkraftfahrzeug von der Liesinger-Flur-Gasse in die Ketzergasse einbiegen. Dabei übersah er die Frau und es kam zur Kollision. Die 73-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus geflogen.