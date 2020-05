"72 Stunden ohne Kompromiss" auf 2021 verschoben

Die Sozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss" wurde auf 2021 verschoben. Derzeit wird noch nach einer Alternativaktion für 2020 gesucht.

Alternativaktion für 2020 wird gesucht

Derzeit suche man noch nach einer Alternativaktion, die noch 2020 unter Einhaltung der Vorsichtsregelungen durchgeführt werden kann, hieß es am Montag. Die Verschiebung solle "das Wohl aller schützen und gleichzeitig das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen", begründete KJÖ-Vorsitzende Magdalena Bachleitner die Entscheidung. Die weitere Entwicklung der Pandemie sei unvorhersehbar, was die Planung und Organisation der rund 400 Einzelaktionen, die in allen Bundesländern stattfinden sollten, erschwere. Dass die Jugendlichen bei diesen Aktionen oft auf engstem Raum zusammenarbeiten und sie teils mit Covid-19-Risikogruppen durchführen, habe ebenfalls mitgespielt.