72 Prozent der Bevölkerung wollen rasche Öffnung der Geschäfte

Die heimische Wirtschaft hat mit dem Lockdown schwer zu kämpfen. Nun fordern auch 72 Prozent der Bevölkerung eine rasche Öffnung der Geschäfte.

Die am heutigen Freitag vom WIFO präsentierte Schnellschätzung bestätigt den negativen Konjunkturausblick des HV-Konsumbarometers sowie die massiven Auswirkungen des zweiten und dritten Lockdowns auf die heimische Volkswirtschaft. Allein im 4. Quartal 2020 ist das österreichische BIP um -4,3% gegenüber Q3 und sogar um -7,8% im Vorjahresvergleich eingebrochen. Die WIFO-Zahlen belegen überdies einen signifikanten Rückgang der privaten Konsumausgaben insbesondere im November und Dezember.

72 Prozent der Bevölkerung fordern rasche Öffnung der Geschäfte

Auch die wissenschaftliche Evidenz spricht in dieser Hinsicht eine klare Sprache: Der Handel ist kein Corona-Hotspot. Die vielzitierte Stanford-Studie hat gezeigt, dass behördliche Geschäftsschließungen im Zuge von Lockdowns keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Auch in den Untersuchungen der AGES konnte keine Clusterbildung in den Geschäften nachgewiesen werden, das Infektionsgeschehen spielt sich vielmehr im privaten Haushaltsbereich ab.