72-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Hernals gefesselt und ausgeraubt

In einer Wohnung in Wien-Hernals kam es am Montag zu einem schweren Raub. Die 72-jährige Wohnungseigentümerin wurde von zwei Männern, die sich als Handwerker ausgaben, gefesselt und ausgeraubt.

Gegen 10.30 Uhr klopften zwei bisher unbekannte Männer, die sich als Handwerker ausgaben, an die Wohnungstür einer 72-jährigen Frau in Wien-Hernals. Die Männer ersuchten um warmes Wasser für einen Baustellenkübel und folgten der Frau in die Wohnung. Als die 72-Jährige in die Küche gehen wollte, packten die Tatverdächtigen das Opfer und zerrten sie in ihr Schlafzimmer, wo sie mit Klebeband gefesselt wurde.

72-Jährige Frau in Wohnung in Wien-Hernals ausgeraubt Während einer der Täter den Tresor aufbrach, wurde die Frau von dem zweiten Mann mit einem Messer bedroht. Schließlich konnten die Unbekannten mit Bargeld und Schmuck fliehen. Einige Minuten später konnte sich die 72-Jährige selbst befreien und die Polizei alarmieren.

Täterbeschreibung:

1) männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 185-190 cm, muskulöse Statur, dunkler Teint, dunkle Augen.

Bekleidung: dunkler Anorak mit Kapuze, helle Arbeitshose mit Außentaschen, helle Sportschuhe

2) männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm, schlanke Statur, dunkler Teint, sprach schlechtes Deutsch mit Akzent.

Bekleidung: dunkle Jacke mit Kapuze, ausgebleichte Jeans mit einem Loch neben der rechten Gesäßtasche, helle Sportschuhe.