718 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Wien - bereits mehr als 100.000 Fälle gesamt

718 positive Testungen sind in Wien in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, wie der Krisenstab und die Landessanitätsdirektion am Samstag mitteilten. Insgesamt wurden seit Beginn der Coronavirus-Pandemie damit bereits mehr als 100.000 Fälle - konkret 100.129 - in der Bundeshauptstadt verzeichnet.