71. Wiener Ärzteball wegen Corona-Pandemie abgesagt

Der 71. Wiener Ärzteball wird nicht wie geplant am 30. Jänner 2021 in der Hofburg stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er abgesagt.

Der 71. Wiener Ärzteball, der am 30. Jänner 2021 in der Wiener Hofburg über die Bühne hätte gehen sollen, ist am Donnerstag abgesagt worden. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, die Corona-Pandemie und mögliche weitere Corona-Wellen im Herbst und Winter ließen aber keine andere Möglichkeit zu, teilte Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien, per Aussendung mit.