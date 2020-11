700 Covid-Neuinfektionen und zwölf Todesfälle in Wien

In Wien sind am Dienstag laut medizinischem Krisenstab der Stadt 700 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden - ohne Nachmeldungen, wie versichert wurde.

Weiters gab es in den vergangenen 24 Stunden gleich zwölf Todesfälle zu beklagen, der jüngste im Alter von 26 Jahren.

Zuletzt gehäuft Probleme bei Einmeldungen von Corona-Fällen

Dass es zuletzt immer wieder Probleme bei Testauswertungen und Einmeldungen gab, wurde in der Krisenstab-Aussendung veranschaulicht: "In den vergangenen zwei Wochen ist es in einem privaten Labor, das im Auftrag der Stadt Wien tätig ist, aufgrund von Kapazitätsproblemen zu einem Rückstau bei der Probenauswertung gekommen. Die Folge waren mehrere Tage Wartezeit auf das Testergebnis. Das bedeutete neben der längeren Wartezeit auch viele Nachmeldungen im selben Zeitraum", hieß es. Dabei seien im Besonderen Proben, die bei der Teststraße Floridsdorf bzw. durch Fahrradboten abgenommen wurden, betroffen.